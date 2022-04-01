Челябинский областной суд сегодня, 1 апреля, вынес приговор 52-летнему Юрию Чуманину за серию грабежей, совершенных в период с 1996 по 1997 годы. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Установлено, что в годы совершения преступлений Чуманин действовал в составе организованной группы, участники которой уже отбывают наказание.
«Виновный был причастен к нападению на частный магазин. В 1997 году он похитил имущество Учалинского райпотребсоюза, ограбил мужчину и вынес имущество товарищества „Борисовское“. Сумма ущерба составила порядка 40 млн неденоминированных рублей», — рассказали в региональной прокуратуре.
Челябинский облсуд назначил Юрию Чуманину наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.