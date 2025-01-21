В Челябинске участники ОПГ пойдут под суд за попытку сбыта 12 кг метадона и мефедрона

На имущество обвиняемых наложен арест

В Калининский районный суд Челябинска поступило уголовное дело семерых участников преступного сообщества. Их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков и участии в ОПГ (статья 210 УК РФ, часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 21 января, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в период с апреля 2022 года по июль 2024 года обвиняемые сбывали наркотические средства в Челябинской, Свердловской, Тверской областях. Из незаконного оборота изъято 12 килограммов метадона и мефедрона.

На имущество обвиняемых наложен арест. Руководство преступным сообществом осуществляли трое иностранных граждан, которые находятся в международном розыске.