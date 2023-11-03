В Челябинске участники наркогруппировки пойдут под суд

Обвиняемые готовили и распространяли мефедрон

В Челябинский областной суд поступило дело в отношении шестерых участников преступной группировки. Их обвиняют в изготовлении и распространении наркотиков, сообщили в ГУ МВД по региону.

Следователи установили, что мужчины в возрасте от 25 до 34 лет организовали в Копейске подпольную лабораторию по производству мефедрона. В ходе обыска оперативники изъяли колбы, весы, фильтры и другое оборудование для изготовления наркотиков. На месте обнаружено 1,6 килограмма вещества.

«Один из участников группировки размещал партии мефедрона по 100—200 граммов в тайники. Остальные участники преступной группы забирали наркотическое средство, фасовали его и раскладывали на территории Челябинска и области в места тайного хранения для дальнейшего сбыта», — рассказали в региональном полицейском главке.

В зависимости от роли каждого участника в преступлении обвиняемым грозит срок вплоть до пожизненного.