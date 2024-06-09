В Челябинске участника конфликта со стрельбой привлекли к ответственности

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего

Челябинские полицейские задержали участников ночного конфликта, произошедшего во дворе по улице Ворошилова. Выяснилось, что один из парней стрелял из сигнального пистолета. В отношении 18-летнего хулигана составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские выяснили, что между прибывшими на автомобиле и находящимися во дворе людьми произошел словесный конфликт, который длился не больше четырех минут. Напугавшие жителей выстрелы в воздух правонарушитель произвел из пускового устройства, предназначенного для подачи световых сигналов»,— уточнили в ведомстве.

Стрелку грозит либо штраф в размере до тысячи рублей, либо арест на срок до 15 суток.

Работа с остальными участниками конфликта еще ведется, все обстоятельства устанавливаются.