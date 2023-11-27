В Челябинске участковый спас жизнь 19-летней девушке

Пострадавшая пыталась совершить суицид

Старший участковый уполномоченный ОП «Тракторозаводский» Алексей Власов в Челябинске спас 19-летнюю девушку, пытавшуюся покончить жизнь самоубийством, сообщили в ГУ МВД по региону.

Девушка часто рассказывала участковому о ссорах с сожителем и своих переживаниях. Опасаясь за здоровье потерпевшей, полицейский решил проверить, все ли с ней в порядке. Входная дверь в квартиру была открыта, а девушка находилась в ванне в бессознательном состоянии.

«Алексей Власов вытащил челябинку из воды. Сотрудник полиции приступил к реанимационным действиям, параллельно вызывая бригаду скорой помощи. К приезду медиков девушка пришла в себя, ее доставили в больницу», — рассказали в региональном полицейском главке.

Руководство городского УМВД поощрит сотрудника за неравнодушие и спасение жизни.