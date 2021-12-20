В Челябинске участкового полиции подозревают в получении взятки от похоронщиков

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по региону

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении участкового уполномоченного районного отдела полиции. Его подозревают в получении взятки. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, участковый получил более 48 тысяч рублей за предоставление информации об умерших организатору ритуальных услуг. По данным Первого областного информагентства, речь идет об участковом отдела полиции «Советский».

«Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу», — сообщили в СУ СКР по региону.



Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.