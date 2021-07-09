В Челябинске убивший женщину-пешехода водитель получил иск на 2 млн рублей

Мужчина сел за руль пьяным и стал виновником смертельного ДТП

37-летний житель Челябинска пойдет под суд за нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Смертельное ДТП произошло 25 августа 2020 года у дома № 24 по улице 60-летия Октября.

«Следствием установлено, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем „Ниссан Террано“. Мужчина не уступил дорогу человеку, выехал на пешеходный переход и сбил женщину, которая от полученных травм скончалась», — уточняют подробности в пресс-службе ведомства.

Отягчающим обстоятельством является то, что после столкновения водитель скрылся с места аварии.

Родные погибшей женщины подали к виновнику ДТП гражданский иск на сумму 2 млн рублей. На счета обвиняемого в банках наложен арест.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска.