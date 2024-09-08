В Челябинске у предпринимателя изъяли 23 тысячи пачек немаркированных сигарет

Товар он поставлял в киоски Ленинского и Тракторозаводского районов

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали в Челябинске 31-летнего предпринимателя, распространявшего контрафактные сигареты, сообщили в ГУ МВД по региону.

Мужчина хранил табак на садовом участке. С клиентами о поставках товара он договаривался по телефону.

«Из незаконного оборота изъято свыше 23 тысяч пачек с сигаретами на общую сумму более 3,2 миллиона рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Расследование уголовного дела по статье 171 УК РФ (незаконный оборот контрафактной продукции) окончено. Материалы переданы в Тракторозаводский районный суд.