В Челябинске у подростка-бесправника изъяли питбайк в районе городского бора

17-летний парень катался по Мелькомбинату

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции поймали еще одного подростка без водительского удостоверения за рулем питбайка. Парня остановили на улице Мелькомбинат 2 1-й участок, сообщили в ведомстве.

На место сразу вызвали родителей 17-летнего челябинца. Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Питбайк у подростка изъяли и увезли на спецстоянку. Также на бесправника составили административный материал по статье «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления».