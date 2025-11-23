В Челябинске у парня изъяли 100 свертков с наркотиком

Часть запрещенного вещества он успел спрятать в тайниках

Полицейские Челябинска задержали 23-летнего уроженца страны ближнего зарубежья, который приехал на Южный Урал, чтобы заработать на сбыте наркотиков. У парня изъяли 100 свертков с метадоном, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

20 свертков с порошком правоохранители нашли у иностранца при личном досмотре, еще 80 изъяли из тайников, расположенных в Курчатовском районе. Экспертиза показала, что в свертках был метадон общей массой более 30 граммов.

Предварительно, парень действовал по предварительному сговору с неизвестными. В России он находился с нарушением режима пребывания.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотика. Он заключен под стражу.