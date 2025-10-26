В Челябинске у наркокурьера изъяли почти килограмм синтетики

Часть наркотика он успел разложить по тайникам

В челябинском парке Гагарина полицейские задержали мужчину, который раскладывал по тайникам наркотики. Свертки с синтетикой правоохранители обнаружили не только в лесном массиве, но и в квартире наркокурьера, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

34-летнего закладчика полицейские задержали, патрулируя территорию парка. При досмотре они обнаружили у него сверток с порошкообразным веществом. Вскоре выяснилось, что чуть раньше он разложил по тайникам еще три свертка. Их изъяли и направили на экспертизу. Исследование показало, что мужчина пытался сбыть наркотик PVP массой почти 400 граммов.

В квартире, где он временно проживал, они обнаружили еще полкило запрещенного вещества, а также весы и упаковочный материал.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном сбыте или пересылке наркотических веществ в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Он водворен в изолятор временного содержания.