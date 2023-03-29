В Челябинске у маршрутки с пассажирами на ходу отпало колесо

Владельца транспортного средства теперь проверяют полицейские

У микроавтобуса Peugeot, который перевозил пассажиров по 91-му маршруту, отвалилось переднее колесо. Об этом стало известно от очевидцев инцидента, которые рассказали о случившемся в социальных сетях. Маршрутка потеряла переднее правое колесо вечером во вторник, 28 марта, на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов, когда машина поворачивала налево.

Также челябинцы, ставшие очевидцами этой поломки, рассказали, что микроавтобус повернул со Свердловского проспекта на Комсомольский проспект, а колесо продолжило движение прямо. Только чудом оно не задело ни пешеходов, ни другие машины. Известно, что пассажиры покинули салон неисправной маршрутки, никто из них не пострадал. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются стражи порядка.

«По факту происшествия на 91-м маршруте, где во время движения отсоединилось колесо, в отношении юридического лица проводится проверка. Назначены контрольно-надзорные мероприятия», — прокомментировал начальник отделения ГИБДД Челябинска Виталий Липовцев.

Также правоохранитель добавил, что сотрудниками ГИБДД города Челябинска в рамках постоянного рейда проводятся сплошные проверки водителей автобусов в утреннее время. В рамках данной проверки осуществляется контроль над прохождением водителями предрейсового медицинского осмотра, предрейсового технического осмотра и наличие диагностической карты.

Маршрутки регулярно попадают в негативную новостную повестку нашего региона. На прошлой неделе в Карталах полицейские остановили пассажирский микроавтобус, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. За день до этого в Златоусте поймали шофера, не имеющего водительских прав. В середине марта рейд по пассажирским перевозкам выявил сразу трех водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.