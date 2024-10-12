В Челябинске у ЛА «Трактор» залило дорогу из-за коммунальной аварии

ЧП уже устраняется

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Утром 12 октября на северо-западе Челябинска произошла коммунальная авария. Как сообщили наши читатели, на улице 250-летия Челябинска прямо на дороге из-под земли забил фонтан. В администрации города ИА «Первое областное» сообщили, что произошел порыв на водоводе, на месте уже работают аварийные службы.

«В результате порыва сетей диаметром 500 мм произошел выход воды на перекресток улиц 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева. Аварийная бригада МУП „ПОВВ“ работает на месте, произведено отключение водовода, ведется откачка из камеры. Близлежащие дома переключают на временную схему водоснабжения»,— уточнили в мэрии.

Работы на месте координирует начальник управления ЖКХ Вадим Храмцов.

Дорожники уже приступили к ликвидации последствий коммунального ЧП.