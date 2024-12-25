В Челябинске у готовившегося принять гражданство РФ иностранца выявили грубые нарушения

Мужчину выдворят из страны

В Челябинске полицейские выявили иностранца, который повторно нарушил правила пребывания в России и при этом явился в отдел миграции для получения российского гражданства. Мужчину поместили в центр содержания, в ближайшее время его выдворят из страны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Гражданин страны ближнего зарубежья приехал в отдел миграции с положительным заключением о вступлении в российское гражданство. Однако при проверке выяснилось, что у него уже истек срок пребывания в стране без постановки на учет. Кроме того, ранее он уже привлекался к административной ответственности за это нарушение.

В отношении мужчины вновь составили протокол о нарушении режима пребывания в стране (часть 4 статьи 18.8 КоАП РФ). Суд признал его виновным и не только назначил штраф в размере пяти тысяч рублей, но и постановил выдворить мужчину из страны с последующим запретом на въезд в Россию. Положительное решение о вступление в гражданство аннулировано.