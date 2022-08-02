В Челябинске у дороги нашли тело младенца в мешке

Следственное управление СК начало проверку

Вечером, 2 августа, в Челябинске у дороги нашли тело младенца, завернутое в мешок. Новорожденная девочка погибла. Территорию сейчас оцепила полиция. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Челябинской области.



Мертвого младенца обнаружили очевидцы. Они и вызвали полицию. Корреспонденты ОТВ узнали, что правоохранительные органы нашли маму умершего новорожденного. Ей оказалась женщина без определенного места жительства, которая даже не догадывалась, что беременна. Ребенка она родила в туалете, а ночной ливень вынес тело к дороге на улице Краснознаменной. Женщину доставили на допрос.



Специалисты начали доследственную проверку. Причину смерти ребенка устанавливают на судмедэкспертизе.



Результаты проверки направят в суд.