В Челябинске у бизнесмена изъяли 4,5 тысячи пачек сигарет

Продукция хранилась на складе рынка

В Челябинске сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России изъяли более 4,5 тысячи пачек немаркированных сигарет у 60-летнего индивидуального предпринимателя, сообщили в ГУ МВД по региону.

Рейд проводился в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» с участием Росгвардии.

«Сигареты, общей стоимостью около 600 тысяч рублей, хранились на складе рынка и в автомобиле „Газель“. Изъятая продукция направлена на экспертизу для решения о возбуждении уголовного дела», — сообщили в региональном полицейском главке.

Ведется расследование для установления всех причастных к незаконной торговле.