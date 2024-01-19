В Челябинске у двух участников ОПГ изъяли более 600 свертков с наркотиками

Обоих задержанных ждет депортация

В парке имени Гагарина в Челябинске поймали двух участников крупной наркогруппировки, они распространяли «синтетику» и опиаты на Южном Урале и в Курганской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«Двух граждан ближнего зарубежья, 1996 и 1997 годов рождения, промышлявших сбытом героина, задержали с поличным при передаче 150 свертков с метадоном. В ходе обыска по месту проживания одного из подельников изъято еще 460 свертков с метадоном и героином», — рассказали в ведомстве.

Установлено, что один из задержанных являлся межрегиональным курьером и кладовщиком противозаконного интернет-магазина, не имел легального источника доходов, а в целях заработка доставлял наркотик из центральных регионов России и хранил в своей съемной квартире. Далее зелье фасовалось и передавалось мелким курьерам для бесконтактного сбыта наркозависимым. Всего у задержанных изъято порядка 300 граммов наркотика, что составляет более 1500 разовых доз.



Злоумышленникам грозят внушительные штрафы, а также лишение свободы на срок до 20 лет с последующей депортацией, добавили в полиции.