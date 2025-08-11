В Челябинске сотрудники ДПС остановили 17-летнюю девушку-питбайкера. Инвентарь у юной байкерши изъяли, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Инцидент произошел сегодня, 11 августа, в пять часов утра около дома № 50 на Комсомольском проспекте. На место пригласили родителей подростка. Девушку-водителя отстранили от управления спортинвентарем, а питбайк изъяли.
«На девушку составлен административный материал по статье об управлении без прав. Информацию направили в отдел по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь родителей к административной ответственности по неисполнению обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка», — уточнили в пресс-службе.
Напомним, передвигаться на питбайке по городу запрещено. Такой байк считается спортивным инвентарем и предназначен для езды на спецтрассах.
Автор: Елизавета Михно