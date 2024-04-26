В Челябинске тушили конно-стрелковый комплекс

На территории загорелось здание кафе

В Челябинске устанавливаются причины пожара в конно-стрелковом комплексе на Уфимском тракте. Здесь поздно вечером в четверг, 25 апреля, тушили кафе, сообщили в пресс-центре регионального главка МЧС.

«Горение происходило в здании кафе на территории комплекса. Угрозы распространения огня не было. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 120 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

Эвакуация не проводилась, людей в здании не было. Пострадавших в результате инцидента нет.

Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.