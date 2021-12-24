В Челябинске труба выпала из грузовика на проезжую часть

Движение на Копейском шоссе затруднено

На Копейском шоссе в Челябинске труба выпала из грузовика на проезжую часть. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили автомобилисты в городских сообществах «ВКонтакте».

Движение из Копейска в Челябинск затруднено.

«Пункт назначения по-копейски», — пишут пользователи Сети, вспоминая похожий эпизод из известного фильма.

Напомним, ранее 23-летний водитель ВАЗ-2110 на 8-м километре дороги село Агаповка — поселок Базарский вылетелс моста в реку.

В Челябинской области общественники требуют привлечь компанию «УралАвтодор» к ответственности за некачественное содержание трассы М-5, что приводит к огромным пробкам и смертельным ДТП.