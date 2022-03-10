В Челябинске троим мужчинам вынесли приговор за организацию подпольного казино

В 2020 году правоохранители изъяли у виновных оборудование, однако бизнесмены продолжили преступную деятельность

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении троих местных жителей, которые организовали подпольный игорный клуб в арендованном помещении по Свердловскому проспекту, 21. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что челябинцы установили в помещении компьютерную технику для проведения азартных игр, а также установили систему внутреннего и наружного видеонаблюдения.

В марте 2020 года правоохранители обнаружили незаконное казино, изъяли 31 системный блок, 2 планшета, 7 коммутаторов и маршрутизатор. Однако это не помешало бизнесменам купить новое оборудование и продолжить преступную деятельность. В феврале прошлого года в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой»).

«Судом каждому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 50 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.