В Челябинске троих мигрантов доставили в отделение после проверки мебельного цеха

Составлены административные протоколы

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Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии провели рейд на производстве мягкой корпусной мебели. Троих иностранных граждан, сотрудников цеха, доставили в отделение. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в ГУ МВД по региону.

«В отношении одного иностранца составлен административный протокол за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию. В отношении остальных — протоколы за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Кроме того, к ответственности привлечен индивидуальный предприниматель за привлечение к труду иностранцев.