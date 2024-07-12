Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии провели рейд на производстве мягкой корпусной мебели. Троих иностранных граждан, сотрудников цеха, доставили в отделение. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в ГУ МВД по региону.
«В отношении одного иностранца составлен административный протокол за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию. В отношении остальных — протоколы за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ», — прокомментировали в региональном полицейском главке.
Кроме того, к ответственности привлечен индивидуальный предприниматель за привлечение к труду иностранцев.