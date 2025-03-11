В Челябинске трое пассажиров Hyundai пострадали в ДТП

ГАИ напоминает о соблюдении ПДД

Сегодня, 11 марта, на улице Бажова в Челябинске столкнулись Changan под управлением 25‑летнего мужчины и Hyundai, за рулем которого находился 30‑летний водитель. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Фото последствий аварии прислали очевидцы.

«Травмы получили пассажиры Hyundai. Госавтоинспекция города Челябинска призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты, использовать ремни безопасности и учитывать погодные условия», — сообщили ИА «Первое областное» в ГАИ.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске женщина за рулем Mercedes получила травмы в ДТП.