В Челябинске трое парней разбили машину женщины, выступившей против обитания бродячих собак на незаконной стоянке

Ранее животные неоднократно нападали на детей

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Сегодня ночью трое парней разбили машину жительницы дома на улице Агалакова в Ленинском районе. Случилось это после того, как она высказалась о составлении жалобы на незаконную стоянку и бродячих собаках, которые там пригрелись. Об этом пострадавшая рассказала ИА «Первое областное».

«Вчера в очередной раз укусили школьника возле этой стоянки, и мы решили написать жалобу в администрацию района, коллективную. У меня сын ходит в школу № 100, ему 8 лет, и очень напуган, звонил и плакал пару раз, из-за собак. Договорились подписи собирать сегодня, а утром я вышла и увидела разбитую машину», — рассказала Светлана ИА «Первое областное».

Также женщина сообщила о зоозащитниках, которые регулярно подкармливают собак и выступают против их отлова.

Накануне на незаконной стоянке по Агалакова, 50 собаки покусали школьника. Мальчика спасли очевидцы. Возбуждено уголовное дело.

«Ситуация вопиющая. Владельцы незаконной автостоянки на Агалакова, 50, не только проигнорировали законные требования администрации, разместив ее повторно после демонтажа, но и создали опасный прецедент для жизни и здоровья людей. Мы уже направили обращение о содействии в демонтаже стоянки и отлове бродячих собак в правоохранительные органы. Держим ситуацию на контроле, чтобы жители микрорайона не боялись отпускать детей на улицу», — прокомментировал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Ранее эти же собаки нападали еще на двоих школьников.

Материал создан ИА «Первое областное»