В Челябинске трое парней ограбили прохожего на 90 тысяч рублей

Одному из нападавших 17 лет

Оперативники задержали в Челябинске троих молодых людей по подозрению в нападении на 52-летнего прохожего, сообщили в УМВД по городу.

Потерпевший возвращался ночью со встречи выпускников. Возле дома к нему подошли подозреваемые, брызнули в лицо из перцового баллончика и потребовали личные вещи. Мужчина отдал нападавшим золотое кольцо и два мобильных телефона.

«К работе по поиску злоумышленников были подключены сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску, которые совместно с оперативниками ОП „Металлургический“ задержали 22‑летнего, 18‑летнего и 17‑летнего подозреваемых», — сообщили в городской полиции.

Один из нападавших ранее судим. Возбуждено уголовное дело.