В Челябинске трое мужчин пойдут под суд за попытку продажи крупной партии наркотиков

Один из обвиняемых в момент совершения преступления уже находился в СИЗО

Прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении троих мужчин. Их обвиняют в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, один из обвиняемых находился под стражей по делу о незаконном обороте 70 кг наркотиков. И в период с апреля по июнь 2021 года в СИЗО организовал сбыт веществ через тайники-закладки.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий „закладчики“ задержаны сотрудниками полиции, в ходе личного досмотра, а также по месту жительства задержанных изъяты наркотические средства общей массой более 700 граммов», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по части 3 стать 30, пункту «г» части 4, части 5 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере»).

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд.

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