В Челябинске три железнодорожных вагона сошли с рельсов

ЧП произошло при перестановке вагонов на подъездной путь

Сегодня утром, 28 декабря, в Челябинске сошли с рельсов три железнодорожных вагона. В результате никто не пострадал. Следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По предварительным данным, ЧП произошло в 04:57 при перестановке вагонов с первого на 13-й подъездной путь, примыкающий к станции Челябинск-Главный. Вагоны не опрокинулись, пострадавших нет.

«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, на место выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.

17 ноября на железнодорожных путях вагонного депо Челябинск АО «ВРК-2» сошел с рельсов вагон, в результате погиб составитель вагонов, находившийся рядом. Следователи проводят проверку.

27 октября под Челябинском с рельсов сошли четыре железнодорожных вагона с металлоломом. В результате никто не пострадал.