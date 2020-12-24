В Челябинске три пешехода пострадали в ДТП

Один из них доставлен в реанимацию

В Челябинске 23 декабря произошли три ДТП, в которых пострадали пешеходы. Все они получили травмы и были доставлены в больницу.

В 12:00 на улице Степана Разина 42-летний водитель «Хендай» сбил 28-летнюю девушку, которая переходила дорогу на «красный». Пострадавшая, с признаками алкогольного опьянения, была доставлена в больницу.

«В 16:40 на Троицком тракте, напротив дома 53к4, водитель, 1997 года рождения, управляя автомобилем „Киа“, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги слева направо по регулируемому пешеходному переходу», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Личность пострадавшего не установлена, он доставлен в реанимацию.

В 17:40 на проспекте Победы 33-летний водитель за рулем «Киа Рио» совершил наезд на человека, который шел по нерегулируемому переходу. Травмы получила 69-летняя женщина.