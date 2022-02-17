В Челябинске три пешехода пострадали в ДТП с иномаркой

В Тракторозаводском районе «Ниссан» вылетел на остановку

Вечером 16 февраля в Тракторозаводском районе Челябинска произошло серьезное ДТП. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, автомобиль сбил переходившего улицу по «зебре» пешехода и зацепил двоих ожидающих общественный транспорт пассажиров.



По предварительным данным, авария произошла в седьмом часу вечера на улице Хозрякова. Автомобиль «Ниссан» сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Далее иномарка вылетела на остановочный комплекс, где травмировала еще двух горожан.

Причины ДТП устанавливаются. Известно, что один из пострадавших госпитализирован, еще двое, мужчина и женщина, получили травмы неясной тяжести.