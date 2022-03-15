В Челябинске три человека пострадали при столкновении легковушек в Ленинском районе

От удара «Форд» врезался в электроопору

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 15 марта, на пересечении улиц Пограничной и Гагарина столкнулись автомобили «Лифан» и «Форд». Медицинская помощь понадобилась трем женщинам. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Авария случилась в 11:00. 51-летний мужчина за рулем «Лифан» на регулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем «Форд» под управлением 30-летней женщины.

«После столкновения „Форд“ врезался в электроопору. Пострадала водитель авто, а также пассажирки „Лифан“ — 52-летняя и 46-летняя женщины», — рассказали в Госавтоинспекции.

На месте работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.