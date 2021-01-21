В Челябинске три человека пострадали при пожаре в частном доме

Ожоги получили две женщины и мужчина

Пожар в частном доме по улице Стахановцев вспыхнул утром 21 января. Возгорание произошло в кухне, на первом этаже жилища.

Горение на площади 20 «квадратов» ликвидировали в короткий срок. До прибытия пожарных из помещения самостоятельно эвакуировались три человека. Все они получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, состояние оценивается как удовлетворительное.

«На ликвидации пожара от МЧС работало 5 единиц техники и 21 человек личного состава. Для установления причин возникновения пожара на месте работали сотрудники отделения дознания», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электророзетки.