В Челябинске третий день разыскивают 14‑летнюю девочку

Школьница уходит из дома не в первый раз

В Челябинске полиция и волонтеры разыскивают 14‑летнюю Марию Беляеву. Школьница ушла из дома № 43 по улице 50‑летия ВЛКСМ еще 15 апреля, сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«Рост 167 сантиметров, среднего телосложения, волосы рыжие кудрявые до плеч. Была одета в черную куртку, черные кроссовки, темно-серые джинсы», — говорится в ориентировке.

Девочка уже уходила из дома 12 апреля, тогда ее быстро нашли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру поискового отряда 8(351)2-777-911.