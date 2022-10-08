В Челябинске третий день разыскивают 14-летнего подростка

Мальчик ушел из дома 5 октября

В Челябинске третий день разыскивают 14-летнего подростка Данилу Попова. Он ушел из дома 5 октября, до сих пор его местонахождение неизвестно, передает пресс-служба поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».

«Данила Попов ушел из здания по адресу: Челябинск, ул. Ворошилова, д. 6Б, и до сих пор его местонахождение неизвестно»,— говорится в сообщении поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы: рост 190 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, стрижка полубокс. Особые приметы — выступающий подбородок.

Был одет: толстовка серого цвета, черные классические штаны, жилетка зеленого цвета. С собой рюкзак черного цвета.

Информацию о местонахождении подростка можно сообщить по телефонам: 8 (909) 073-90-57 Юлия, 8 (982) 343-79-93 Александр, на горячую линию отряда 8 (351) 2-777-911 или в полицию по номеру 02.