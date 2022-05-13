В Челябинске транспортная прокуратура выясняет обстоятельства гибели собаки на борту самолета

Авиакомпания прокомментировала случившееся



Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку деятельности АО «Челябинское авиапредприятие» из-за сообщения о гибели собаки на борту воздушного судна. Инцидент произошел 13 мая во время перелета Челябинск-Москва, осуществляемого авиакомпанией «Аэрофлот». В надзорном ведомстве рассказали, что после проверки будет дана оценка действиям должностных лиц. «Аэрофлот», в свою очередь выразил сожаление о случившемся.

Напомним, сегодня стало известно, что во время полета Челябинск-Москва в багажном отсеке погибла собака породы американский булли. Хозяйка предполагает, что пес умер от переохлаждения.

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту гибели животного.

«В связи с распространением в СМИ информации по факту гибели собаки на воздушном судне авиакомпании „Аэрофлот“, которое выполняло авиарейс сообщением Челябинск-Москва (Шереметьево) Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства об организации перевозочной деятельности в АО „Челябинское авиапредприятие“. По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию процедуры перевозки животных», — прокомментировали в ведомстве.

«О причинах смерти животного на текущий момент говорить преждевременно.

По имеющейся информации температура в багажном отсеке на протяжении всего полета поддерживалась на комфортном уровне. Требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены. Контейнер с собакой был должным образом зафиксирован в багажном отсеке, повреждения на контейнере отсутствуют. В аэропорту прилёта контейнер с собакой был выдан пассажиру в присутствии сотрудников ЛУМВД в Шереметьево, обслуживающей компании Шереметьево Хэндлинг, а также представителя Россельхознадзора, осмотревшего собаку и составившего соответствующий акт»,

– пояснили в «Аэрофлоте».

«Мы будем находиться в контакте с пассажиром для дальнейшего информирования о результатах проверки»,

– уточнили они.

В свою очередь компания «Аэрофлот» прокомментировала случившееся. В телеграм-канале авиаперевозчика пояснили, что идет проверка по факту гибели собаки, перевозившейся рейсом Челябинск-Москва13 мая 2022 года.В компании также рассказали, что по предварительным выводам факт переохлаждения собаки не подтверждается. Представители авиакомпании написали, что сожалеют о случившемся.