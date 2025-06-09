В Челябинске трамвай столкнулся с грузовиком

Пострадали только машины

Около пяти часов вечера на Свердловском тракте, 9а, пассажирский трамвай столкнулся грузовым автомобилем Howo, сообщает Госавтоинспекция города.

«В результате ДТП медицинская помощь никому из пассажиров не понадобилась. Транспортные средства получили механические повреждения», — отмечают в пресс-службе.

За рулем трамвая сидел 33‑летний мужчина, автомобилем управлял 56‑летний водитель. Полиции предстоит разобраться, кто из них спровоцировал ДТП.

Между тем утром на улице Воровского в аварию попал пассажирский автобус — он не поделил дорогу с легковым автомобилем. Пассажирка автобуса оказалась в больнице.