В Челябинске трамвай столкнулся с автокраном

Есть пострадавшие

В пятницу, 30 апреля, около 17:45 на улице Новороссийской, возле дома 56 произошла авария с участием автокрана и трамвая. По предварительным данным, пострадала одна пассажирка, она проехала в медучреждение. Трамвай двигался по маршруту № 22 «Чичерина-Чистопольская» в Ленинский район.

Удар с автокраном на базе Камаза произошел с такой силой, что металлические конструкции автокрана врезались в вагон. От удара вагон сошел с рельсов. На месте работают сотрудники городской полиции, ГИБДД и аварийная бригада, трамвай возвращают на рельсы. Движение трамваев по направлению в Ленинский район закрыто. Автомобили двигаются свободно.