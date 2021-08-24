В Челябинске «Тойоту» опрокинуло от удара в металлическую опору

Пострадали водитель и пассажир иномарки, четырехлетнего ребенка на заднем сиденье спасло автокресло

В Челябинске 40-летний водитель «Лады Калины» не уступил дорогу при повороте и совершил столкновение с «Тойота Пробокс». ДТП произошло вечером 23 августа на пересечении улиц Северный Луч и Хлебозаводской. В результате происшествия пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

От удара «Тойота» врезалась в металлическую опору освещения и опрокинулась. Травмы получили 42-летний водитель и 32-летняя пассажирка иномарки.

«На заднем сиденье автомобиля „Тойота“ перевозился четырехлетний мальчик, который находился в автокресле и был пристегнут ремнем безопасности. Благодаря тому, что ребенок перевозился с соблюдением правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, он не пострадал», — пояснили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

Примечательно, что водитель «Лады Калины» отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Отметим, за 7 месяцев 2021 года на территории Челябинска произошло 24 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 30 несовершеннолетних получили травмы. В двух случаях зафиксировано нарушение правил перевозки детей.