В Челябинске таксист убил пассажирку

Тело девушки обвиняемый закопал в лесу

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве 24-летней девушки (статья 105 УК РФ). Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в ночь на 22 мая девушка вызвала такси. В машине между водителем и жертвой случился конфликт.

Мужчина набросился на жертву и задушил ее вблизи остановки общественного транспорта «ЗАО „Пластик“». А потом отвез тело в лес и закопал.

«Мужчина пытался ввести следствие в заблуждение, давал не соответствующие действительности показания, которые при проверке не нашли своего подтверждения. Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в совершенном преступлении и показал место, где спрятал тело. Скрывая следы преступления, он спрятал труп в лесном массиве, накрыв его строительным мусором», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.

По данным источника ИА «Первое областное», обвиняемый официально был устроен в «Яндекс.Такси».

О пропаже девушки в полицию заявила ее мама, когда дочь перестала выходить на связь и не пришла на работу.

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