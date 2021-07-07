В Челябинске такси врезалось в столб

Пострадала пассажирка авто

Напротив дома № 9а на улице Линейной в Челябинске водитель такси не справился с управлением и врезался в электроопору. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось накануне вечером, 6 июля. 50-летний водитель автомобиля «Фольксваген» службы такси врезался в электроопору, потеряв контроль над управлением. В результате происшествия пассажирка такси, 31-летняя женщина, получила травмы.

5 июля в Магнитогорске перевернулся на крышу автомобиль службы такси.

18 июня на перекрестке улиц Мира и Румянцева в Металлургическом районе Челябинска при столкновении двух легковушек одна из них перевернулась на крышу.

17 июня таксист «Рено» не справился с управлением, наехал на препятствие, после чего машина опрокинулась и столкнулась с автомобилем «Скания». В аварии пострадал сам таксист.