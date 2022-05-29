В Челябинске свердловчанин угнал у предпринимателя экскаватор

Сумма ущерба составила семь миллионов рублей

Житель Свердловской области со своими товарищами похитил экскаватор-погрузчик, принадлежащий челябинской торгово-транспортной компании. Представитель организации обратился с заявлением в полицию. Вскоре правоохранители обнаружили экскаватор и задержали злоумышленника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Представитель компании рассказал полицейским, что экскаватор находился в гаражном боксе, расположенном по проспекту Победы в Калининском районе Челябинска. В какой-то момент транспорт исчез. Ущерб мужчина оценил в семь миллионов рублей.

Полицейские, работая по заявлению, обнаружили экскаватор на территории лесопилки в Свердловской области. Вскоре был задержан и угонщик техники.

«Сотрудники МВД выяснили, что ранее судимый 53-летний житель Свердловской области вместе с двумя сообщниками проник на территорию складских помещений и, зная, где хранятся ключи от гаражного бокса, открыл его и похитил погрузчик, выехав на нем с территории склада»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, злоумышленники отключили устройство навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, чтобы технику не нашли.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Личности сообщников задержанного установлены, сейчас они разыскиваются.