В Челябинске свердловчанин ограбил ювелирный магазин

Ущерб составил 115 тысяч рублей

В Челябинске житель Свердловской области украл из ювелирного салона цепочку стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Сотрудники магазина сразу же вызвали полицию, мужчину задержали, сообщили 9 января в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в одном из магазинов, расположенных в Центральном районе. Зайдя в салон, злоумышленник попросил показать ему золотую цепочку стоимостью около 115 тысяч рублей. Как только украшение оказалось в руках мужчины, он выбежал из магазина и скрылся.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОП „Центральный“ совместно с коллегами из городского Управления МВД установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Свердловской области»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы на срок до четырех лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.