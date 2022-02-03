В Челябинске супружескую пару будут судить за фиктивную прописку иностранцев

По версии следствия, обвиняемые за деньги поставили на учет более 70 мигрантов

Следователи УМВД России по Челябинску завершили расследование уголовного дела в отношении семейной пары из Сосновского района. Мужчина и женщина пойдут под суд за организацию незаконной миграции, сообщает сегодня, 3 февраля, ГУ МВД по региону.

Следствием установлено, что обвиняемые, 49-летняя женщина и ее 49-летний супруг, на протяжении нескольких месяцев организовывали незаконную миграцию иностранцев из ближнего зарубежья. Семейная пара через посредников фиктивно ставила людей на миграционный учет и заключала фиктивные трудовые договоры.

«За услуги обвиняемые брали порядка 2500 рублей с гражданина. За указанный период они поставили на учет свыше 70 иностранцев и заключили не менее 30 фиктивных трудовых договоров», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении южноуральцев было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Расследование дела окончено и передано в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу.