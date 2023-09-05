В Челябинске супружеская пара пойдет под суд по делу об интернет-мошенничестве на 1,4 млн рублей

Выявлено 50 преступных эпизодов

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летних мужчины и женщины. Их обвиняют в мошенничестве на 1,4 миллиона рублей (часть 2 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 5 сентября, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, супружеская пара в период с 2021 по 2023 год размещала в интернете объявления о продаже запчастей для автомобилей. Клиенты переводили обвиняемым деньги, однако товар так и не получили.

«В результате преступных действий челябинцев потерпевшим причинен ущерб в размере 1,4 млн рублей, который в настоящее время частично возмещен обвиняемыми в размере 870 тысяч рублей. Потерпевшими заявлены гражданские иски, на имущество обвиняемых наложен арест», — рассказали в областной прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрят в Советском районном суде.