В Челябинске супруги‑бизнесмены пойдут под суд за хищение 21 миллиона рублей

Обвиняемые находятся под стражей

В Челябинске завершено расследование уголовного дела супругов-предпринимателей о мошенничестве на 21 миллион рублей (статья 159 УК РФ). Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в ГУ МВД по региону.

«Используя служебное положение и доступ к бухгалтерской отчетности, супруги заключали сделки с подконтрольной фирмой, предоставляя недостоверные данные о поставках панелей, модулей, дисплеев и других комплектующих. Суммы сделок варьировались от 150 тысяч до миллиона рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Мошенничество было пресечено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Утвержденное прокурором обвинительное заключение направлено в суд. Следует отметить, что это не первые обвинения в мошенничестве для супругов: ранее они уже были осуждены Калининским судом Челябинска за аналогичные преступления.