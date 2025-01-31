В Челябинске судят троих мужчин, похитивших девушку

Также они обвиняются в разбое и вымогательстве

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении троих горожан, обвиняемых в серии тяжких преступлений. Фигуранты обвиняются в похищении человека, разбое и вымогательстве, сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Все произошло вечером 7 мая в 2022 году в районе Теплотеха. Трое обвиняемых резко затормозили перед 22-летней девушкой и затащили ее в машину. Над потерпевшей издевались, насиловали, удерживали против ее воли и забрали все ценные вещи, которые у нее были.

Видимо, нападавшим показалось, что этого недостаточно, тогда они связались с мужем девушки и потребовали у него выкуп — 100 тысяч рублей.

Следователям СК России удалось найти похитителей по горячим следам. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.