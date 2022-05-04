В Челябинске судят мебельщика, скрывшегося с деньгами клиентов

Михаил Тетенькин отрицает злой умысел и готов компенсировать ущерб

Сегодня, 4 мая, в Советском районном суде Челябинска началось рассмотрение дела о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). На скамье подсудимых — 38-летний Михаил Тетенькин. Мужчина позиционировал себя как частного изготовителя мебели. Однако, по мнению обманутых клиентов, шкафы-купе, гардеробные и кухни Тетенькин собирал лишь у себя в голове, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Потерпевших — 10 человек. Все нашли информацию об услугах подсудимого на сайте бесплатных объявлений. Всем понравились картинки, которые мужчина прикреплял к своим сообщениям, да и сам Михаил поначалу понравился всем. А после замеров и составления договора об оказании услуг Тетенькин, по версии следствия, брал у клиентов предоплату и скрывался с деньгами, так и не изготовив обещанные гарнитуры.

Перед залом заседаний собрались потерпевшие. Сегодня пришли только трое — Вероника Нуштайкина, Кристина Белова и Олеся Коростылева. Женщины мечтали о красивых кухнях, а в итоге пытаются выбить деньги из, кажется, абсолютно невозмутимого Тетенькина. Он тоже здесь, ожидает начала разбирательства. На вопрос корреспондента ИА «Первое областное» об отношении к делу не отвечает. Молчит.

«Вы деньги возвращать собираетесь?» — спрашивает Вероника Нуштайкина.

«Ущерб я вам компенсирую», — коротко и спокойно отвечает Михаил.

«Я бы не назвала это ущербом — это, скорее, долг. Ущерб для меня позже начался, когда после случившегося из-за стресса у меня поредели волосы и до сих пор приходится лечиться», — объясняет потерпевшая.

Тетенькин молчит.

Историю Вероники Нуштайкиной мы рассказывали ранее. Женщина решила сделать кухню по дизайнерскому проекту, обратилась к обвиняемому и заплатила ему 92 тысячи рублей в качестве предоплаты. Мужчина производил положительное впечатление, приходил с эскизами, инструментом и явно разбирался в теме, потому никаких подозрений не вызвал. Однако мебель он так и не сделал и деньги не вернул.

Вероника написала пост в социальной сети и получила мгновенный отклик от других пострадавших. Кроме того, информация о нем и его услугах уже фигурировала в пабликах «Мошенники Челябинска» и «Подслушано ЧМЗ». По словам пострадавших жителей города, до того, как заняться кухнями, Михаил Тетенькин делал ремонты в квартирах. И делал примерно так: или брал предоплату, или клеил пару полосок обоев и скрывался. Сейчас его объявления заблокированы на сайтах объявлений. Также выяснилось, что раньше он работал в студии мебели, и его бывшие коллеги поделились любопытными фактами: Михаил назанимал у них денег под расписку на сумму более 60 тысяч рублей и до сих пор остался должен. Да и работу свою, по словам сотрудников студии, делал спустя рукава.

Михаил Тетенькин невысокий, худой мужчина с низким голосом. На вопросы суда отвечает интеллигентно, уверенно. Ранее он не был судим, официально нигде не работает.

«По образованию я инженер электросетей (неоконченное высшее), официально не трудоустроен. Занимаюсь сборкой мебели. Не ИП, не самозанятый. Неофициально. Раньше арендовал цех, в октябре договор аренды расторг. Разведен, детей нет», — так рассказал о себе подсудимый.

В обвинительном заключении коротко изложены истории десяти потерпевших — все они собирались сделать ремонт, обновить кухню или купить шкаф. Ущерб челябинцам составил от 10 до 92 тысяч рублей. По словам подсудимого, он компенсировал всего около 40 тысяч рублей ущерба, 20 из них — Веронике Нуштайкиной. Деньги девушка получила в феврале.

«Тетенькин вводил потерпевших в заблуждение о своей возможности изготовить мебель, составлял договор об оказании услуг, брал предоплату на карту или наличными, однако обязательства не исполнял и деньги не возвращал», — огласила гособвинитель.

Активную деятельность подсудимый начал летом — один за другим у него появлялись клиенты и заказы. К людям Михаил приходил в полном «обмундировании» — инструмент, пилы, наброски, чертежи. Говорил, что ранее работал в компании мебели «Мария». Внушал доверие. Открыто рассказывал о собственном мебельном цехе и даже дал название своему «делу» — «Эстетика». Так и было написано в договоре с указанием адреса цеха, который оказался обычным гаражом.

«Признаете вину полностью или частично?» — спросила Михаила Тетенькина судья.

«Нет, не признаю, потому что умысла на хищение в моих действиях не было. В заблуждение я заказчиков не вводил. Соглашусь с тем, что я не выполнил условия договора. И готов компенсировать ущерб всем потерпевшим», — высказывает свое отношение к обвинению Тетенькин.

Потерпевшие уверены, что умысел у Тетенькина все же был. Слишком много обманутых клиентов и негативных отзывов, нежелание подсудимого идти на контакт и, важная деталь, — даже проектирование и эскизы Михаила были, по сведениям потерпевших, уж очень «кривыми».

«После того, как я поняла, что нас обманули, мы с мужем снова подкопили на кухню, заключили договор с нормальной фирмой. Так мастера нам сразу сказали, что то, что предлагал Тетенькин, невозможно одному установить. Как минимум два человека нужно. И по самому проекту, который он нам обрисовал, — там были ошибки, такие нюансы, которые мне, дилетанту, непонятны, но знающие люди объяснили, что в работе этого „мастера“ неправильно рассчитаны габариты, например. Обидно, что нам пришлось выбросить старую кухню, плиту. Тетенькин сказал нам освободить место, мы были уверены, что скоро новая кухня будет. А потом жили на быстрой лапше и булках, потому что готовить было негде», — дает показания Вероника Нуштайкина.

«Скажите, если Тетенькин возместит ущерб, вы готовы пойти на примирение или хотите для него сурового наказания?» — спрашивает гособвинитель.

«Если всем потерпевшим возместит», — отвечает потерпевшая.

«Нет, сейчас речь только о вас. Лично вы готовы на примирение, если подсудимый вернет деньги?» — вопрошает адвокат.

Пауза.

«Да. Думаю, да», — говорит Вероника Нуштайкина.

Впрочем, ее позицию не разделяет другая потерпевшая. Сегодня на заседании допросить ее не успели.

«Я 30 тысяч потеряла. Вернул он мне 4 тысячи. Так если бы хоть извинения какие-то были, раскаяние. На звонки он не отвечает, расписки не пишет. Нет, пусть отвечает по все строгости», — считает Кристина Белова.

Еще одна потерпевшая — Олеся Коростылева — вообще сомневается, что Тетенькин отдаст хоть что-то.

«Мне он должен 62 тысячи рублей. У нас вообще до абсурда ситуация дошла — отдали деньги, потом сами же купили материалы и попросили его просто собрать. Обыкновенный конструктор. Так нет же — „завтраками“ кормил, изображая бурную деятельность. У меня такой стресс, от имени „Михаил“ трясет. Он нигде официально не работает — так с чего ему деньги отдавать? Конечно, если вернет все и сразу, можно говорить о примирении. Но не будет этого», — эмоционально говорит потерпевшая.

Суду необходимо допросить еще семерых потерпевших по делу. Адвокат Тетенькина в ближайшее время сама будет выходить на связь с потерявшими деньги челябинцами. Для них есть предложение о компенсации ущерба. Однако, как подсудимый будет выплачивать многотысячные долги, похоже, и ему самому пока непонятно.