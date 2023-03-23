В Челябинске судят гражданина Армении, получившего выплаты на несуществующих детей

По версии следствия, мужчина вступил в сговор с двумя женщинами

В Тракторозаводском районном суде Челябинска началось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве. На скамье подсудимых — гражданин Республики Армения, который, по версии следствия, получил деньги, предъявив в госорган фиктивные свидетельства о рождении двоих детей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Как установили следователи, мужчина вступил в сговор с гражданками РФ — супругой и знакомой. Обвиняемый предоставил в ЗАГС сведения о рождении детей этими женщинами. Получив свидетельства о рождении, мужчина добился от государства выплаты — 250 тысяч рублей.

«Вместе с тем выявлено, что мужчина оформил вид на жительство и приобрел гражданство РФ в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание. Центральный районный суд отменил решение о приобретении гражданства», — рассказали в региональном полицейском главке.

Рассмотрение материалов дела продолжается.