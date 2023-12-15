В Челябинске судят банду автоподставщиков, инсценировавших сотни фиктивных ДТП

Страховые компании терпят многомиллионные убытки, но ситуация меняется

Тема страхового мошенничества в России, как отмечают эксперты, в последнее время наконец-то обрела значительный интерес со стороны региональных властей, правоохранителей, прокуратуры и общественников. Да и обычные граждане стали чаще задумываться о том, что такие преступления относятся к числу уголовных, а поощрять или считать их «незначительными» не стоит.

В судах Челябинской области рассматривают десятки дел в сфере авто- и личного страхования. Тяжкие преступления все чаще выявляют сотрудники ГУ МВД и службы безопасности страховых компаний. Инсценировки ДТП и несчастных случаев, однако, по-прежнему остаются большой проблемой для потерпевших убытки фирм. Потери только от одной группировки злоумышленников достигли 30 миллионов рублей.

Так, банда из 16 человек в период с 2019 года до 2021 года устроила 60 инсценировок получения травм в поездах и получила за это страховые выплаты. Для совершения разовых преступлений обвиняемые привлекли еще 29 человек. Обманутые 12 страховых компаний написали благодарственное письмо оперативникам ГУ МВД по Челябинской области, раскрывшим преступление.

«Возбуждение уголовных дел в отношении организаторов и участников организованного преступного сообщества, специализирующегося на мошенничестве в сфере личного страхования, является редчайшим случаем на страховом рынке РФ, поскольку это чрезвычайно трудно доказуемый вид преступления, несущий за собой огромные финансовые потери и репутационные риски для страховых компаний. Особо необходимо отметить, что на момент пресечения деятельности преступников на территории России не было прецедентов выявления столь многочисленной группы, занимающейся инсценировками страховых случаев при следовании на пассажирских поездах. Указанные обстоятельства свидетельствуют о высочайшем профессионализме сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области, участвовавших в пресечении деятельности преступной группы», — говорится в благодарственном письме.

Службы безопасности страховых компаний на постоянной основе обмениваются опытом друг с другом, мотивируют правоохранителей, делятся опытом и с ними, постоянно проявляют инициативу по улучшению методов борьбы со страховыми мошенниками. И всё это приносит результаты — все схемы аферистов уже известны, борьба с ними ведется не только руками страховых компаний.

Также страховщики отметили тот факт, что после задержания членов группировки на Южном Урале прекратились обращения граждан по факту получения травм на транспорте, имеющих признаки фиктивности.

Надеясь на безнаказанность, жаждущие легкой наживы жители Южного Урала в одиночку или в составе преступных групп используют схемы подставных ДТП по ОСАГО и каско, годами обманывая страховые компании. Так, популярным сценарием фиктивной аварии может быть резкое торможение авто без объективных причин, после чего не подозревающий подвоха водитель машины сзади врезается в «актера» и становится виновником. Несоблюдение дистанции и — вуаля — первый водитель получает страховое возмещение.

Еще одним вариантом подставы пользуются затейники-режиссеры, используя один дорогой и один дешевый автомобиль. Их водители по предварительной договоренности устраивают аварию так, чтобы потерпевшим стал шофер более дорогой машины. На редкий автомобиль приходится долго ждать запчасти, тогда вместо ремонта страховая фирма выплачивает ущерб деньгами.

Также нередким сценарием становится резкое перестроение водителя в другой ряд, где он сталкивается с якобы рандомным автомобилем. Особо смелые подставщики привлекают к своим схемам бесстрашных пешеходов, в основном молодых студентов. Инсценировка выглядит так, что человек якобы внезапно выскакивает на дорогу, оказывается под колесами авто и получает выплаты от страховой компании водителя.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов рассказал водителям, что можно предпринять, чтобы не стать случайной жертвой автомошенников.

«Оборудуйте автомобиль системой ГЛОНАСС и видеорегистраторами спереди и сзади. Для оформления аварии обязательно вызывайте сотрудника ГИБДД. Скачайте приложение „Госуслуги Авто“, в нем последовательно изложены ответы на все вопросы, касающиеся поведения после ДТП. К сожалению, доказуемость в делах по фиктивным авариям затруднительна. Только по примерно 28% (в среднем по России за первые 9 месяцев 2023 года) от поданных страховыми компаниями заявлений возбуждаются уголовные дела, до суда доходит несколько процентов дел», — прокомментировал Сергей Ефремов.

Также вице-президент отметил, что компании терпят значительные убытки в сфере страхования недвижимости, жизни и здоровья. Недобросовестные граждане, например, не сообщают страховой компании о диагнозах в момент оформления ипотеки. Получить сведения от медицинских организаций практически невозможно, поскольку личные данные о заболеваниях охраняются законом.

70% уголовных дел, поступивших в суд, касаются организованных преступных группировок.

Так, в Центральном районном суде рассматривают дело в отношении 10 участников банды, совершивших 70 преступлений в сфере страхования с 2016 по 2018 годы.

«Постоянные участники преступного сообщества умышленно сталкивали машины на дорогах города, впоследствии обращались в пункты оформления ДТП, а также в страховые компании, предоставляя ложные сведения об обстоятельствах происшествий, в том числе и о лицах, находившихся за управлением авто. В качестве номинальных участников инсценированных ДТП привлекались знакомые молодые люди за денежное вознаграждение от двух до 25 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении участников преступного сообщества были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 159.5 УК РФ («Покушение на мошенничество в сфере страхования»). Также в Центральном районном суде рассматривают дело 17 автоподставщиков, за два года организовавших сотни подставных аварий.

«Только один из участников, по версии следствия, стал организатором 61 ДТП на территории области и в соседнем Екатеринбурге. Пострадали десятки страховых компаний», — сообщила Первому областному информагентству помощник прокурора Центрального района Челябинска Айгуль Жиенбаева.

Сами обвиняемые, как и их адвокаты (у каждого свой), отказались комментировать СМИ свою позицию по делу.

Страховые компании объединяют свои усилия друг с другом и с полицией, чтобы более оперативно раскрывать преступные схемы мошенников. Так, в «Ингосстрахе» рассказали редакции, что проводят большую кампанию по разъяснению, как не стать жертвой мошенников. Только в прошлом году «Ингосстрах» предотвратил 1806 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат.

«Компания „Ингосстрах“ дорожит своей репутацией, поэтому тема страхового мошенничества находится на особом контроле. Мы всегда предупреждаем наших клиентов, как не стать жертвой обмана и обезопасить себя от мошенников. Так, новым „изобретением“ мошенников, получающим все большее распространение, стали подставные ДТП на перекрестках с круговым движением, где мошенники „подлавливают“ водителей грузовиков, принадлежащих юридическим лицам, и не очень опытных водителей. И, пользуясь буквальным толкованием ПДД, выставляют себя потерпевшими. Также мы рекомендуем водителям не поддаваться на „любезные приглашения“ владельцев таких машин, которые всеми способами, имея преимущественное право проезда, делают вид, что пропускают другого участника движения. Может случиться так, что в момент, когда пропускаемый совершает маневр, этот „любезный водитель“ резко ускорится, совершит столкновение и впоследствии окажется пострадавшим. Также соблюдайте простые правила на месте ДТП. Во-первых, при заключении договора на месте ДТП и урегулировании убытков никогда не подписывайте пустые бланки или заявления. Обращайте внимание, чтобы все строки были заполнены или в них стоял прочерк. Во-вторых, не сообщайте никому, кроме официальных представителей страховой компании и сотрудников органов внутренних дел, номера своего полиса. В-третьих, при ДТП не признавайте своей вины и не предпринимайте никаких действий до приезда ГИБДД или аварийного комиссара. Если вам предлагают на месте оформить договор переуступки прав, помните, что вы можете потерять часть полагающегося вам возмещения. Если вы передали информацию по автомобилю, по ДТП, в том числе данные по страховому полису не доверенному лицу, существует вероятность оформления несуществующих ДТП, где вы будете признаны виновником», — отмечает Евгения Мечина, директор Уральского регионального центра «Ингосстраха».

Преступную деятельность южноуральцев нередко выявляют и сотрудники безопасности страховых компаний. Они с каждым годом становятся все более опытными в разоблачении страховых мошенников. Так, специалисты «АльфаСтрахования» помогли оперативникам вычислить подставные схемы лидера преступной группы автомошенников. Участники сообщества оформляли фиктивные договоры купли-продажи машин, фиктивные полисы страхования и проводили автоподставы, в которых принимали участие крупные технические центры и их руководители.

«В общей сложности мошенники успели получить 1,3 миллиона рублей от трех компаний. Еще 630 тысяч по внешним причинам забрать не успели. Суд приговорил лидера сообщества к шести годам лишения свободы и штрафу. Хотелось бы, чтобы подобных случаев становилось меньше. Для этого гражданам нужно проявлять повышенную бдительность, не поддаваться на провокации и знать логику поведения в критической ситуации, где требуется использование страхового полиса», — прокомментировала директор Челябинского филиала «АльфаСтрахование» Виктория Печенкина.

Службы безопасности страховых компаний постоянно совершенствуют системы скоринга и внимательно изучают материалы любого сомнительного ДТП.

«Те ресурсы, которые страховые компании теряют на предотвращение действий профессиональных мошенников, неизбежно сказываются на обычных клиентах. Например, из-за необходимости проведения более детальной антифрод-проверки может быть увеличен срок выплаты денежных средств добросовестным клиентам. Чтобы защитить себя и своих клиентов, страховые компании вынуждены обращаться в правоохранительные органы с полным пакетом доказательной базы, проверив любое сомнительное ДТП», — сообщил генеральный директор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко.

Организация подставного ДТП с целью получения страховых выплат влечет за собой штраф до 120 тысяч рублей и обязательные работы до 60 часов, а также исправительные работы до двух лет либо ограничение свободы до двух лет. Для участников преступного сообщества последствия более жесткие — вплоть до реального заключения в колонии сроком на шесть лет. Риски крупных штрафов и лишения свободы и, безусловно, полная выплата ущерба страховым компаниям едва ли стоят участия в подобных преступных схемах.