В Челябинске суд взыскал с обнальщиков в госказну 15 миллионов рублей

Деньги пытались «отмыть» путем покупки 3D‑принтера

Курчатовский районный суд Челябинска взыскал с юридического лица в госказну 15 миллионов рублей. Сделка денежного займа признана ничтожной. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что между физическим и юридическим лицом заключен договор целевого денежного займа, по условиям которого фирме-заемщику даны 15 миллионов рублей для покупки 3D-принтера селективного лазерного плавления.

Прокуратурой Курчатовского района Челябинска проведена проверка незаконных финансовых операций в целях легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, и их обналичивания. Обналичивание денег в обход банковских механизмов подтвердилось.

В Курчатовский районный суд направлен иск о признании договора займа ничтожным.

По решению суда с юрлица в доход страны взысканы незаконно полученные 15 миллионов рублей.

Решение не вступило в законную силу.