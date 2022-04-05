В Челябинске суд взыскал с мэрии 350 тысяч рублей за падение школьницы на улице

Девочка поскользнулась и упала на проезжую часть

Челябинский суд по требованию прокуратуры Металлургического района взыскал 350 тысяч рублей с администрации города за падение 15-летней девочки на скользкой дороге. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили в региональной прокуратуре.

ЧП случилось в феврале прошлого года. 15-летняя девочка возвращалась домой из школы и пересекала проезжую часть по улице Мира. Школьница поскользнулась, упала на дорогу и получила закрытый перелом голени со смещением. Девочка перенесла несколько операций, сейчас решается вопрос об установлении инвалидности.

«Поскольку в результате полученной травмы при падении несовершеннолетняя испытала тяжелые физические и нравственные страдания, прокурор в интересах несовершеннолетней обратился в суд с требованиями о взыскании компенсации морального вреда», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

С администрации Челябинска суд взыскал 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшей.